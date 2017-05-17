سعودي يطعن طفلته ويتوعد بقتلها بعد خروجه من السجن.. وطليقته توضح السبب | فيديو

والدة الطفلة المعتدى عليها بالطعن تتحدث عن حالة الطفلة وتوعد الأب بقتل الطفلة عند خروجه من السجن #معالي_المواطن pic.twitter.com/1kVO4fDIJH

— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) May 17, 2017