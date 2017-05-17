سعودي يطعن طفلته ويتوعد بقتلها بعد خروجه من السجن.. وطليقته توضح السبب | فيديو

(أنحاء) – متابعات :-
أقدم مواطن سعودي على طعن طفلتة البالغة من العمر شهرين محاولًا قتلها في اليوم المخصص له لزيارة ورؤية أطفاله، والذي حصل عليه بحكم محكمة، بعد طلاقه لوالدتهم.
وأوضحت أم الطفلة أنه بعد الانفصال ظل طليقها يلاحقها ويطاردها، ويحاول أن يعتدي عليها حتى في منزل صديقتها، وسُجن بسبب ذلك 3 أشهر، وأنه عقب الخروج من السجن أراد الانتقام منها فطعن الطفلة.
وأضافت أنه نتج عن طعن الطفلة خروج أحشائها، إضافة إلى إصابات أخرى خطيرة، كادت أن تودي بحياتها، مشيرة إلى أنه ما زال يهدد بقتل طفلته بعد خروجه من السجن، مطالبة الجهات المعنية بتوفير الحماية لها ولأطفالها.
وذكرت في مداخلة لها ببرنامج “معالي المواطن” على MBC، أن طليقها لديه مؤسسة مقاولات، وأنه مدمن مخدرات، حاولت إصلاح حاله، إلا أن أهله لم يتعاونوا معها، مشيرة إلى أنها قدمت عدة شكاوى في الجهات المعنية، كدار الحماية والشرطة بلا نتيجة، بسبب نفوذه، كما ادعت، مبررة سبب محاولته قتل الطفلة بأنه رافض فكرة أن يكون له ابنة أنثى، ويرى أنها عار.
من جانبه، أعلن خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنه سيتم حماية الطفلة المعنفة من خلال دار الرعاية الاجتماعية أو أسرة حاضنة لها.
والدة الطفلة المعتدى عليها بالطعن تتحدث عن حالة الطفلة وتوعد الأب بقتل الطفلة عند خروجه من السجن #معالي_المواطن pic.twitter.com/1kVO4fDIJH
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) May 17, 2017