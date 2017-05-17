18 مايو 2017 مـ / موافق 22 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وزير المالية: لن نتأثر إذا وصل سعر برميل النفط إلى 40 دولاراً في 2020.. ونخطط لإنهاء الاعتماد عليه

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

قال وزير المالية محمد الجدعان إن المملكة تعمل جاهدة على تنويع مواردها الاقتصادية وتقليص الاعتماد على النفط، وذلك وفق خطة التحول الوطني، مشيراً إلى أنه في عام 2020 لن نتأثر إن وصل سعر برميل النفط إلى 40 دولاراً.

وأضاف الجدعان في تصريح مع ” CNN “: “لن يهمنا كثيراً ما إذا كان سعر برميل النفط 40 أو 45 أو 50 أو 55 دولاراً، في الوقت الذي نعمل فيه بجد للتخلص من الاعتماد على أسعار النفط.”

وتابع: “نخطط لإنهاء بشكل كامل الاعتماد الذي عشناه خلال الـ40 أو 50 عاماً التي مضت، وبحلول عام 2030، آمل ألا نهتم حتى إن كان سعر النفط صفراً.”

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