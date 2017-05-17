أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»وزير المالية: لن نتأثر إذا وصل سعر برميل النفط إلى 40 دولاراً في 2020.. ونخطط لإنهاء الاعتماد عليه
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