18 مايو 2017 مـ / موافق 22 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أمير مكة يوجه بتشكيل لجنة عاجلة للإفادة عن مكامن الخلل والتقصير وقت الأمطار

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

وجه الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة، بتشكيل لجنة عاجلة للإفادة عن مكامن الخلل والتقصير التي تسببت في أضرار بالممتلكات نتيجة هطول أمطار الطائف.

يذكر أن السيول العارمة كانت قد تسببت في جرف عدد من السيارات بالطائف بعد هطول الأمطار بغزارة.

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