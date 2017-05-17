18 مايو 2017 مـ / موافق 22 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تحديد مواعيد جديدة لرحلات قطار “سار” تزامناً مع دخول شهر رمضان

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” عن تحديث مواعيد رحلات قطار الركاب، بدءاً من يوم الخميس القادم، وذلك تحقيقا لرغبات عملائها .

وأوضحت “سار” في بيان لها أمس (الأربعاء) أن الرحلات خلال شهر رمضان المبارك ستكون بشكل يومي، انطلاقا من محطاتها الثلاث في كل من الرياض والمجمعة والقصيم.

وأضافت أنها أدرجت رحلات إضافية أخرى يومي الخميس والسبت القادمين من جميع محطاتها الثلاث، موضحة من خلال جدول عبر موقعها سير الرحلات ومواعيدها.

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