18 مايو 2017 مـ / موافق 22 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مقطع متداول.. جانب من استعدادات الرياض لاستقبال الرئيس الأمريكي

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، أظهر جانباً من الاستعدادات الجارية لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي ينتظر زيارته للمملكة؛ للمشاركة في “القمة العربية الإسلامية الأمريكية” المقرر انعقادها بالرياض في الـ 20 من مايو الجاري.

وأظهر الفيديو مجموعة من الخيالة يحيطون بخيولهم سيارة سوداء ويحمل بعضهم العلم السعودي، وآخرون يحملون العلم الأمريكي، ويرجح أنه تدريب بروتوكولي للحظة استقبال الرئيس الأمريكي الذي يزور المملكة كأول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه.

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