أنت تتصفح:الرئيسية»شبكات اجتماعية»فيديو | مقطع متداول .. شابان يسبحان على “كنبة” في السيول التي شهدتها مدينة الطائف
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