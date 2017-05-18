18 مايو 2017 مـ / موافق 22 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مقطع متداول .. شابان يسبحان على “كنبة” في السيول التي شهدتها مدينة الطائف

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

تداول مغردون على موقع “تويتر”، مقطع فيديو طريف لشابين استغلا الأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظة الطائف أول أمس (الأربعاء) ونتج عنها تجمع مياه الأمطار في الشوارع الرئيسة وسيول جارفة، في السباحة بواسطة كنبة.

وأظهر الفيديو شابين يجلسان على “كنبة” ويسبحان بها في أحد الشوارع بمدينة الطائف التي غمرتها مياه السيول، ولقي تصرف الشابين تفاعلاً من الموجودين بالشارع الذين صفقوا لهما على تصرفهما الطريف.

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