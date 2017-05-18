أنت تتصفح:الرئيسية»اقتصاد»دراسة اقتصادية أعدتها مجموعة المال والأعمال: 100 مليار ريال راغبة في الاستثمار بالسعودية والإمارات
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
النفط يعزز مكاسبه وسط توقعات بتمديد تخفيضات ا...بتاريخ
سنغافورة – واس :- ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد توقعات بتمديد تخفيضات الإنتاج. وسجل خام القياس العالمي مزيج
-
“مسك الخيرية” تشارك في تنظيم المنتدى العالمي ...بتاريخ
(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز :- أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية” مشاركتها في تنظيم المنتدى
-
ارتفاع إيرادات ميزانية المملكة 72% بالربع الأ...بتاريخ
الرياض – واس :- أعلن معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان عن إصدار التقرير الربعي
-
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعاً...بتاريخ
جدة – واس :- عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر السلام بجدة