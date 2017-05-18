18 مايو 2017 مـ / موافق 22 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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دراسة اقتصادية أعدتها مجموعة المال والأعمال: 100 مليار ريال راغبة في الاستثمار بالسعودية والإمارات

بتاريخ اقتصاد

(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز : ــ

أعلنت “مجموعة المال والأعمال” عن نتائج دراسة على الأسواق السعودية والإماراتية، تضمنت أداء أهم ستة قطاعات وهي: قطاع الاستثمار، المناطق الحرة، المعاملات المالية، الخدمات اللوجستية، التكنولوجيا والابتكار، والمشاريع السياحية.

وأظهرت الدراسة أن حجم رؤوس الأموال الراغبة في الاستثمار ضمن المناطق السعودية والإماراتية في القطاعات الخاصة، تتجاوز المائة مليار ريال سعودي، ويأتي ذلك الاهتمام تزامنًا مع رؤية السعودية  2030 والإماراتية 2020، وعلى ضوء ذلك أعدت المجموعة برنامجها الاقتصادي.

ويأتي هذا ضمن فعاليات الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال الذي تنظمه المجموعة، والذي يعقد في الفترة من شهر أبريل إلى سبتمبر من العام الجاري 2017، ويهدف إلى إيجاد مظلة أو قنوات تشريعية لأنظمة الاستثمار بين البلدين أسوة بدول الخليج الأخرى، وفتح قنوات استثمارية جديدة تعكس الإنجازات السعودية والإماراتية والتي تهدف كبديل عن قطاع النفط ومشتقاته محليًا وعالميًا.

وجدير بالذكر أنه سيتم إقامة الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال في شهر سبتمبر 2017م لمدة يوم واحد، ويصاحب الملتقى ستة ورش عمل يتم فيها طرح المشاريع الجديدة بين رجال الأعمال من البلدين.

وتعتبر المجموعة إحدى بيوت الاستثمارات العالمية المتعددة الأنشطة، تأسست عام ١٩٨٥م، ولها عدة مكاتب ووكلاء في أكثر من ثلاثين دولة حول العالم، وتتنوع استثماراتها في عدة مجالات تشمل: التطوير العقاري، الصيانة والتشغيل، التموين الغذائي، الوكالات العالمية في الاتصالات والتأمين والماركات الهامة.

كما تحظى المجموعة بخبرة مهنية واسعة في مجال الاستثمار الإعلامي المتنوع، والذي ينبثق من خلال ذراعها الإعلامي المتمثل في مجلة “نادي المال والأعمال” التي تأسست في العام 1994، وتتخذ مقرها الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة – مدينة دبي للإعلام منذ العام ٢٠٠٣.

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