18 مايو 2017 مـ / موافق 22 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فرار عشرات المجندين “الصغار” من صفوف الحوثي

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – وكالات :-

أفادت مصادر عسكرية، الخميس، بأن العشرات من المجندين بعضهم صغار السن في صفوف ميليشيات الحوثي وصالح فروا من معسكرات التدريب في محافظة الحديدة.

ويأتي فرار المجندين بعد مقتل العشرات من زملائهم في المواجهات الأخيرة بمديرية موزع ومعسكر خالد بتعز وأطراف مديرية الخوخة بالحديدة.

وأكدت المصادر أنه عقب فرار المجندين نفذت الميليشيات الحوثية عملية دهم استهدفت منازل أسر الفاريين، متوعدة بتصفيتهم.

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