صور | مدني العاصمة المقدسة يباشر حريقاً في أرض فضاء بالعكيشية دون إصابات

(أنحاء) – عبدالرحمن المحمادي –
باشرت فرق الدفاع المدني في العاصمة المقدسة، حادث اشتعال النار في أرض فضاء بحي العكيشية، ولم ينجم عن الحادث أي إصابات.
وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أنه في تمام الساعة الثالثة عشر والدقيقة السابعة والأربعون يوم الخميس الموافق الثاني والعشرون من شهر شعبان للعام 1438 تلقينا بلاغا مفادة اشتعال النار في أرض فضاء بحي العكيشية وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في مجموعة من حزم الأعلاف تقع في أرض مخصصة لبيع الأعلاف والمواشي تقدر أبعاد الجزء المحترق بـ (50×100)م تمت السيطرة على الحادث وإخماده والحيلولة دون امتداد النار للمواقع المجاورة .
وأضاف” الشريف” أنه لم ينجم عن الحادث أي إصابات في الأرواح ولله الحمد ، مبيناً أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.