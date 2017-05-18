أنت تتصفح:الرئيسية»اقتصاد»بمناسبة زيارة “السيسي” للسعودية .. مجلس الأعمال السعودي المصري يبدأ إعادة تفعيل استثماراته بمصر
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
دراسة اقتصادية أعدتها مجموعة المال والأعمال: ...بتاريخ
(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز : ــ أعلنت “مجموعة المال والأعمال” عن نتائج دراسة على الأسواق السعودية والإماراتية، تضمنت
-
النفط يعزز مكاسبه وسط توقعات بتمديد تخفيضات ا...بتاريخ
سنغافورة – واس :- ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد توقعات بتمديد تخفيضات الإنتاج. وسجل خام القياس العالمي مزيج
-
“مسك الخيرية” تشارك في تنظيم المنتدى العالمي ...بتاريخ
(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز :- أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية” مشاركتها في تنظيم المنتدى
-
ارتفاع إيرادات ميزانية المملكة 72% بالربع الأ...بتاريخ
الرياض – واس :- أعلن معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان عن إصدار التقرير الربعي