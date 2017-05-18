18 مايو 2017 مـ / موافق 23 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو وصور | خادم الحرمين يتوج الهلال بكأس الملك

بتاريخ رياضة ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

توج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الخميس، نادي الهلال بطلاً لكأس الملك، وقام بتسليمهم الميداليات والكأس الذهبية من منصة التتويج بملعب الجوهرة في جدة.

وصعد أولا لاعبو الفريق الأول لكرة القدم للنادي الأهلي وجهازه الفني والإداري، لمنصة التتويج ليسلمهم الملك سلمان الميداليات الفضية بعد الحصول على المركز الثاني.

فيما صافح الملك لاعبي الهلال والجهاز الفني والإداري فردا فردا، وسلم الأمير نواف بن سعد رئيس الهلال وكابتن الفريق ياسر القحطاني الكأس الذهبية، بعد فوزهم على الأهلي في المباراة النهائية بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة مثيرة

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