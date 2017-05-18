18 مايو 2017 مـ / موافق 23 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وزير التعليم يعتذر للمعلمين والمعلمات عن وقف عرض نتائج حركة النقل.. ويعد بفتح النظام الأحد القادم

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

اعتذر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى للمعلمين والمعلمات عن الخلل التقني الذي تسبب في وقف عرض نتائج حركة النقل الخارجي، مؤكداً أنه سيتم فتح النظام الأحد القادم.

وقال الوزير في تغريدتين عبر حسابه بـ “تويتر” اليوم (الخميس): “أقدم اعتذاري لزملائي المعلمين والمعلمات الذين ينتظرون نتائج حركة النقل الخارجي عن الخطأ التقني الذي حدث بعد إعلان الحركة اليوم”.

وأضاف العيسى: “بيانات الحركة كانت صحيحة ولا غبار عليها والخلل كان في طريقة الاستعلام ونأمل أن يتم إصلاح الخلل وفتح النظام من جديد يوم الأحد القادم”.

وكان العيسى قد أعلن خلال مؤتمر صحفي له أمس عن نتائج حركة النقل الخارجي بالوزارة، التي شملت نحو 23.2 ألف معلم ومعلمة، بنسبة 27% من إجمالي المتقدمين لحركة النقل الخارجي والبالغ عددهم نحو 84 ألف معلم ومعلمة.

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