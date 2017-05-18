18 مايو 2017 مـ / موافق 23 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بعد فوزه بكأس الملك.. الوليد بن طلال يكافىء الهلال بـ2 مليون ريال

بتاريخ رياضة

(أنحاء) – متابعات :-

هنأ الأمير الوليد بن طلال نادي الهلال على فوزه ببطولة كأس الملك، بعد فوزه على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مقدما مكافأة للنادي بمبلغ 2 مليون ريال.

وكتب الأمير الوليد بن طلال فور فوز الفريق على حسابه بـ “تويتر”: “أهنئ أخي الأمير نواف بن سعد ونادي الهلال وجمهوره المميز بالفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين، وأكافئ النادي بـ ٢ مليون ريال”.

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