18 مايو 2017 مـ / موافق 23 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | السفارة الأمريكية تنشر مشاهد من مظاهر ترحيب السعوديين بزيارة “ترامب”

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

نشرت السفارة الأمريكية في المملكة مقطع فيديو مجمعا اليوم (الخميس) يظهر ترحيب السعوديين من جميع الفئات العمرية بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويظهر في المقطع ترحيب الأطفال بطرقهم البريئة المختلفة بالرئيس ترامب، فمنهم من رفع العلم السعودي إلى جانب الأمريكي مرحباً بترامب في بلده الثاني، فيما تمنى له آخرون قضاء وقت ممتع خلال زيارته.

فيما احتفى آخرون بالزيارة المرتقبة من خلال نشر صور للرئيس الأمريكي مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأخرى من استقباله لولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في واشنطن أثناء الزيارة الأخيرة.

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