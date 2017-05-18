19 مايو 2017 مـ / موافق 23 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مقطع متداول.. معالج شعبي يعلق مريضاً بالسلاسل من رجليه كالذبيحة بزعم “مداوته”

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

وثق مقطع فيديو تداوله رواد شبكات التواصل الاجتماعي قيام معالج شعبي بتعليق مريض من رجليه بالسلاسل، والضغط على بطنه بقوة، بحجة علاج الظهر.

وأظهر المقطع المريض وهو يئن من شدة من الألم، فيما أثار المشهد وأسلوب المعالج حفيظة المتابعين؛ بسبب انتشار ظاهرة المعالجين الشعبيين وإقبال أعداد كبيرة من الناس عليهم، في الوقت الذي يرتكبون فيه ممارسات خاطئة؛ لعدم امتلاكهم الدراية الطبية والعلمية.

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