19 مايو 2017 مـ / موافق 23 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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زوج سيدة “الطلاسم السحرية” يكشف تفاصيل جديدة عن زوجته والأوراق التي كانت بحوزتها

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

كشف زوج المرأة المتهمة بحيازة “طلاسم سحرية” عن تفاصيل جديدة عنها، بعد إعلان الجهات الأمنية القبض عليها وإيداعها سجن النساء.

وأوضح الزوج، أن زوجته لا تعمل حاليا وليست طبيبة كما أشيع، لكنها كانت تمتلك مشغلاً نسائياً منذ عشر سنوات وتم إغلاقه.

وأشار إلى أنهم في انتظار نتيجة التحقيقات، لافتا إلى أن الأوراق التي كانت بحوزتها في المكتبة لا تخصها بل تعود لصديقة لها، مؤكداً أنه لا يملك أية معلومات عن تلك الصديقة، نظرا لأن الصداقة بينها وبين زوجته سطحية، وفقا لـ”تواصل”.

وكان مقطع فيديو رصد محاولة امرأة ثني مواطن عن تصويرها وتصوير لوحة السيارة التي كانت تستقلها،  بعدما قدِمت لمركز تصوير مستندات ومعها أوراق تشتمل على طلاسم سحرية.

وفور انتشار الفيديو، ألقت الجهات الأمنية القبض عليها وعلى امرأة أخرى؛ ادعت المتهمة أنها هي من زودتها بالأوراق، وتم إيداعهما سجن النساء، وإشعار هيئة التحقيق بمنطقة الرياض لإكمال اللازم.

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