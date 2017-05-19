صور | معلم يُكرِّم طلابه بدرَّاجات هوائية في شقراء

(أنحاء) – عبدالرحمن المحمادي :-
في بادرة جميلة وغير مستغربة قام المعلم محمد عبدالوهاب أحد منسوبي مدرسة عثمان بن عفان بمحافظة شقراء، في تعبير عن ابتهاجه بنجاح طلابه في الصف الأول الابتدائي وانتقالهم للصف الثاني بإقامة احتفال بهذه المناسبة عبر من خلاله عن اعتزازه بإنجاز طلاب الصف الأول نجاحهم وتفوقهم، وشاكراً تعاون أسرهم واهتمامهم بتعلم أبنائهم ثم قام بتسليمهم بعض الهدايا التي تضمنت شهادة شكر وتقدير لكل أسرة ودراجة هوائية لكل طالب قام بشرائها على نفقته الخاصة.
البادرة المتميزة من المعلم “محمد عبدالوهاب “أبهرت أولياء الأمور الذين قالوا إن ذلك ليس بمستغرب على المعلم الذي هو مربي قبل أن يصبح معلماً كما سألوا الله أن يجزي المعلم خير الجزاء .
وتأتي هذه الهدايا تحفيزاً للطلاب لمواصلة تفوقهم الدراسي، وكذلك لتحفيز بقية الطلاب في المراحل الدراسية الأخرى.
وكانت هذه الهدايا عبارة عن دراجات هوائية مناسبة لطلاب الصف الأول الابتدائي، وقد وضعها المعلم بشكل جميل، وهي طريقة – بلا شك – لن تُنسى من ذاكرتهم مع مر الأيام، ولاسيما أنها تُقدَّم لهم كذلك مع نهاية العام الدراسي.