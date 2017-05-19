19 مايو 2017 مـ / موافق 23 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مستشفى بالمجمعة تنقل مريضاً في صندوق “وانيت”.. ومصادر تكشف الملابسات

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر قيام مستشفى حوطة سدير بمحافظة المجمعة في منطقة الرياض بنقل مريض في صندوق سيارة “وانيت” بشكل غير لائق.

 وأبدى متناقلو الفيديو غضبهم من المشهد، متسائلين عن سبب لجوء المستشفى لتلك الطريقة في نقل المريض.

وأظهر الفيديو عدة أشخاص يحيطون بمريض محمول على ناقلة المرضى وتوصيله إلى سيارة وانيت أمام مدخل المستشفى، تمهيداً لحمله ووضعه داخل صندوق السيارة، التي جهزت لهذا الأمر بفرش غطاء بأرضيتها.

وأفادت مصادر بأن إدارة المستشفى رفضت طلب أسرة المريض بنقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى منزله مُكتفية بطاقم التمريض الذي ساعد في حمل المريض إلى صندوق الوانيت، لافتةً إلى أن المريض مسن ويعاني من كسور في منطقة الحوض، وفقاً لـ “تواصل”.

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