19 مايو 2017 مـ / موافق 23 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مشاهد تُعرض لأول مرة.. عمليات القبض على عناصر تابعة للحوثيين بمحافظة الجوف اليمنية

بتاريخ أنحاء العالم ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

أظهر مقطع فيديو يُنشر لأول مرة عملية قبض على عدد من عناصر الميليشيات الحوثية من قبل قوات دعم الشرعية، وذلك في محافظة الجوف شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

وبدا في الفيديو الذي تم تصويره قبل نحو عام وفقاً لموقع “العربية.نت”، عدد من أفراد قوات دعم الشرعية بالمنطقة العسكرية السادسة بالجوف يقومون بعمليات إطلاق نار، والقبض على العناصر الحوثية، والذين ظلوا يرددون أنهم أُجبروا وغُصبوا على القتال في صفوف الحوثيين.

وتضمن الفيديو في جزئه الأخير مقابلات أجريت مؤخراً داخل السجون التابعة للجيش اليمني مع عدد من العناصر الحوثية التي تم القبض عليها خلال العمليات العسكرية، حيث أكدوا تعرضهم للتهديد باستهداف أسرهم ومنازلهم إذا لم يقاتلوا في صفوف الحوثيين.

وأشاروا لحملات تضليل إعلامي واسعة يمارسها الحوثيون على المواطنين بالمدن والمحافظات اليمنية.

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