19 مايو 2017 مـ / موافق 23 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»“التجارة” تكشف عن حجم التبادل التجاري بين المملكة وأمريكا خلال الـ 10 سنوات الماضية
﻿

“التجارة” تكشف عن حجم التبادل التجاري بين المملكة وأمريكا خلال الـ 10 سنوات الماضية

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

كشفت وزارة التجارة والاستثمار عن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، لافتة إلى أنه تجاوز خلال الـ10 سنوات الماضية أكثر من 2 تريليون ريال، مشيرة إلى أنه في عام 2016م فقط بلغ نحو 142 مليار ريال.

وأوضحت الوزارة من خلال بيان أن قيمة الصادرات السعودية إلى أمريكا خلال 2016 تمثل 65.6 مليار ريال، وتمثل الواردات من أمريكا 75.8 مليار ريال، ويميل الميزان التجاري لصالح أمريكا بمقدار 10.1 مليار ريال. وتحتل أمريكا المرتبة الثانية بين أكبر عشر دول مستوردة من المملكة، والمرتبة الأولى بين أكبر عشر دول مصدرة إلى المملكة خلال نفس العام.

وتصدرت زيوت النفط الخام ومنتجاتها وأسمدة (يوريا) قائمة أهم السلع السعودية المصدرة إلى أمريكا، إلى جانب خلائط الألومنيوم الخام وإيثيلين جلايكون (ايثان ديول)، فيما جاء في قائمة السلع المستوردة من أمريكا قطع غيار ومحركات الطائرات، والسيارات بمختلف أنواعها.

وبلغ عدد المشاريع السعودية الأمريكية والمختلطة العاملة في المملكة أكثر من (588) شركة، منها (123) شركة صناعية، و (436) شركة خدمية (غير صناعية). واستحوذت الصناعات التحويلية، والتشييد، والخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والمعلومات والاتصالات على النصيب الأكبر من الأنشطة الاستثمارية الأمريكية في المملكة بواقع 373 مشروعاً تشكل 63% من نسبة المشاريع.

فيما بلغ عدد فروع الشركات الأمريكية العاملة في المملكة 175 شركة، فيما بلغ عدد الشركات المختلطة ما بين شركاء سعوديين وأمريكيين 436 شركة ، وفي إطار الشراكات والتعاون التجاري بين البلدين، وقعت المملكة في أواخر مايو 2016 مذكرة تفاهم مع شركة GE الأمريكية لاستثمارات مشتركة بقيمة ثلاثة مليارات دولار في قطاعات استراتيجية وفق رؤية المملكة 2030.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق