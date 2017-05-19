19 مايو 2017 مـ / موافق 24 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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طفل يقتل صديقته ببندقية في بث مباشر عبر “فيسبوك”

بتاريخ حوادث

(أنحاء) – متابعات : ــ

قتل طفل أرجنتيني طفلة عن طريق الخطأ في بث مباشر على فيسبوك، في أحدث جريمة يشاهدها الجمهور على موقع التواصل الاجتماعي الشهير.. بينما كان هناك طفل ثالث يصورهما.

وكان الطفل البالغ من العمر 12 عاماً قد أطلق الرصاص بطريق الخطأ على وجه الطفلة، من بندقية تعود لوالده وأرداها قتيلة.

ووقع الحادث بعد ظهيرة الخميس في بلدة سانتا روزا شمالي الأرجنتين، وتتعامل السلطات مع مقتل الطفلة على أنه حادث وليس جريمة قتل.

يذكر أن موقع فيسبوك شهد عدة حوادث مشابهة تنوعت بين الاعتداء الجنسي وجرائم القتل، كتلك التي شهدتها تايلاند حين قتل رجل طفلته انتقاما من زوجته، وجريمة قتل مسن في نيسان الماضي.

ورغم من أن مؤسس موقع فيسبوك مارك زوكربيرغ تعهد بالقضاء على هذه الظاهرة إلا أن الأمور لا تزال خارج السيطرة كما يبدو.

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