طفل يقتل صديقته ببندقية في بث مباشر عبر “فيسبوك”

قد ترغب أيضًا بقراءة
-
صور | مدني العاصمة المقدسة يباشر حريقاً في أر...بتاريخ
(أنحاء) – عبدالرحمن المحمادي – باشرت فرق الدفاع المدني في العاصمة المقدسة، حادث اشتعال النار في أرض فضاء
-
فيديو وصور | سيول وادي “الشهران” تجرف سيارة ت...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- وثق مواطن في محافظة ميسان بمنطقة مكة المكرمة لحظة جرف سيول وادي “الشهران” سيارة
-
سكاكا.. شابان ينقذان أطفال جيرانهم بعد اشتعال...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أنقذت شجاعة شابين من مدينة سكاكا أمس (الجمعة)، أطفال إحدى العائلات التي تجاورهما بعد
-
صور | وفاة شخصين إثر سقوط سيارتهما في منحدر ع...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- لقي مواطنان سعوديان مصرعهما بمحافظة فيفاء، اليوم (الجمعة)، إثر سقوط سيارتهما من الطريق العام