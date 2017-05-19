19 مايو 2017 مـ / موافق 24 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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انقلاب ناقلة تحمل 650 اسطوانة غاز في أحد رفيدة

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

باشر مدني محافظة أحد رفيدة اليوم (الجمعة)، بلاغاً عن انقلاب ناقلة محملة بـ ٦٥٠ اسطوانة غاز، على طريق الملك خالد.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني في عسير العقيد محمد العاصمي، إنه تم تأمين الموقع بفرق الإطفاء ونقل الاسطوانات في ناقلات أخرى ورفع الناقلة وإخراجها إلى موقع آمن، حسب “عكاظ”.

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