19 مايو 2017 مـ / موافق 24 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ملياردير روسي يسعى للاستحواذ على كامل أسهم نادي “أرسنال” الإنجليزي

بتاريخ رياضة

(أنحاء) – وكالات :-

في محاولة جريئة للاستحواذ على كامل أسهم نادي “أرسنال”، تقدم الملياردير الروسي “أليشر عثمانوف” بعرض قيمته 1.3 مليار دولار للاستحواذ على حصة رجل الأعمال الأمريكي “إينوس ستان كروينك” الذي يعتبر أكبر مساهم في النادي.

 ومن شأن العرض الذي تقدم به الملياردير الروسي الذي يمتلك بالفعل حصة قدرها 30 % من أسهم النادي من أجل الاستحواذ على حصة “كروينك” البالغة 67% أن يصل بالقيمة الإجمالية للنادي إلى 1.54 مليار إسترليني.

وعلى الرغم من عدم وجود رد رسمي حتى الآن، فإن مصادر مقربة من “عثمانوف” أكدت لـ”فايننشيال تايمز” أن العرض سيتم رفضه، لأن الملياردير الأمريكي ليس لديه أي نية للبيع.

وتأتي هذه الخطوة على خلفية شعور “عثمانوف” بالإحباط بعد حرمانه من أن يكون له رأي في إدارة النادي الإنجليزي، حيث تم استبعاده من قبل “كروينك” من مجلس الإدارة.

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