أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»محامي المعتقل خالد الدوسري: فريق الدفاع توصل لحقائق كافية لإسقاط جميع التهم
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