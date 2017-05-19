19 مايو 2017 مـ / موافق 24 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“مطار الملك خالد” يحث المسافرين على التوجه للمطار مبكراً تحسباً للحركة المرورية

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

طالبت إدارة مطار الملك خالد الدولي بالرياض جميع المسافرين بالخروج مبكرا للمطار يوم السبت، تحسبا للحركة المرورية بمناسبة انعقاد القمة العربية الإسلامية الأمريكية.

وقالت إدارة المطار على حسابها الرسمي عبر “تويتر”: “بمناسبة انعقاد قمة الرياض يوم السبت،نرجو من الأخوة المسافرين الخروج للمطار باكراً تحسباً للحركة المرورية”.

يشار إلى أن إدارة مرور الرياض أهابت بالمواطنين والمقيمين متابعة تعليمات حركة المرور ليومي السبت والأحد بمناسبة انعقاد القمة، مشيرة إلى أن أغلب طرق ومحاور مدينة الرياض ستكون سالكة، عدا بعض الأجزاء التي ستتأثر أثناء حركة المواكب الرسمية للوفود بعد الظهر، كما ستتأثر الحركة جزئيا مساءً بعد صلاة العشاء.

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