صور | الرياض تزدان بأبهى حللها لاستقبال ضيوفها المشاركين في قمة الرياض

(أنحاء) – متابعات :-
تزينت العاصمة الرياض بأبهى حللها، مستبقةً وصول ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المشاركين في أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية المقرر عقدها يومي السبت والأحد بمشاركة عربية وإسلامية واسعة، وحضور أمريكي مميز.
وتوشحت الرياض على امتداد الطرقات والميادين والساحات التي سيسلكها قادة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية بالإضافة للرئيس الأمريكي، في طريقهم من المطار إلى مقر انعقاد القمة ومقرات إقاماتهم، بأعلام تلك الدول واللوحات والعبارات الترحيبية بالضيوف.
وتسابقت مباني الرياض الشامخة في تقلد عقود المصابيح المضيئة المطرزة بأبهى الألوان التي زادت من جمال ليل الرياض الباهر، كما أُطلقت في سماء الرياض البالونات الهوائية التي تحمل أعلام الدول المشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية.