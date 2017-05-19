20 مايو 2017 مـ / موافق 24 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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قنصلية المملكة في نيويورك: لا يوجد سعوديين ضمن ضحايا أو مصابي حادثة دهس “التايم سكوير”

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أصدرت القنصلية العامة للمملكة في نيويورك بياناً، أكدت من خلاله عدم وجود أي ضحايا من الرعايا السعوديين إثر وقوع حادثة الدهس لمجموعة من المارة الخميس في ميدان “التايم سكوير”.

وأوضحت في البيان أنه تم التواصل مع الجهات المعنية في مدينة نيويورك لمعرفة المزيد من التفاصيل حول الحادثة، والتأكد من عدم وجود مصابين سعوديين.

وأضافت أنه تَبَيّن عدم وجود أي مواطن سعودي ضمن المصابين، و”ندعو جميع المواطنين المتواجدين في نيويورك إلى الابتعاد عن مكان الحادث وتوخي الحيطة والحذر”.

يشار إلى أن السلطات الأمريكية قد كشفت عن فيديو لحادثتيْ الدهس اللتيْن وقعتا الخميس؛ الأولى لسائق مخمور في “تايمز سكوير”، وقتل خلالها شخصاً واحداً وأصاب 12 آخرين، والحادثة الثانية في “ستاتن آيلاند” ونتج عنها إصابة 11 شخصاً.

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