20 مايو 2017 مـ / موافق 24 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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العواد: المملكة تستقبل أكثر من 500 إعلامي من جميع أنحاء العالم لتغطية القمم الثلاث في الرياض

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أكد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد على استعدادات وزارته للزيارة التاريخية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة، مشيراً إلى أن الوزارة ستستقبل أكثر من 500 إعلامي من مختلف دول العالم لتغطية هذا الحدث الذي يُعد من أبرز الأحداث الإعلامية التي تشهدها المملكة.

وصرح الوزير بهذه المناسبة بأن اختيار الرئيس الأمريكي ترمب للمملكة العربية كأول محطة خارجية له منذ توليه منصبه نابع من إدراكه للمكانة الإسلامية للمملكة وأهميتها الدولية وقيمتها كحليف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، حيث تُعد هذه الزيارة دليلاً على الاحترام الكبير للعلاقة الخاصة التي تجمع البلدين الصديقين والممتدة لأكثر من ثمانية عقود.

وأضاف أن لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس ترمب يُتوقع منه أن يعمق التفاهم في الجوانب السياسية والتجارية والأمنية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، كما يُتوقع منه وضع الصيغة النهائية للاتفاقيات الثنائية التي ستقود النمو الاقتصادي والاستثمار وتسهم في إيجاد آفاق جديدة للشراكة بين البلدين.

يشار إلى أن زعماء أكثر من 50 دولة إسلامية سيجتمعون في المملكة العربية السعودية بالتزامن مع زيارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب للمملكة يومي 20 و21 مايو الحالي، وهي الزيارة الأولى له خارج الولايات المتحدة منذ توليه الرئاسة.

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