السعودية تمنح 19 شركة أمريكية تراخيص استثمارية وتلزمها بتوظيف السعوديين بنسب معينة

(أنحاء) – الرياض – وعد التركي : ــ
منحت الهيئة العامة للاستثمار 19 شركة أمريكية تراخيص للاستثمار في المملكة بملكية كاملة في قطاعات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وذلك على هامش زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الرياض، اليوم السبت (20 مايو 2017).
وتلتزم الشركات الأمريكية الـ 19 بنسب توظيف السعوديين وتنفذ خطة لتوليهم وظائف قيادية في الخمس سنوات الأولى.
وأوضح إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار ، أن الشراكة الطويلة للمملكة مع قطاع الاعمال الأمريكي، نجم عنها فوائد كبيرة ، ومنها 476 رخصة لشركات أمريكية وتوفير أكثر من 15 ألف فرصة عمل للسعوديين .
وأضاف :”الاستثمارات الأمريكية في السوق السعودي: 378 مشروعا أمريكيا استثماريا في قطاع الخدمات و89 مشروعا أمريكيا استثماريا في قطاع الصناعات ، كما أن اجمالي رأس مال الشركات الأمريكية المساهمة في مختلف القطاعات يزيد عن 73 مليار ريال سعودي “.
وتعتبر شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات والشركة السعودية للبتروكيماويات وشركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل ، أكبر 3 شركات أمريكية مستثمرة في المملكة .
وتأتي تلك التراخيص للشركات الأمريكية الكبرى، انطلاقاً من الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، التي تركز على أهمية استقطاب الاستثمارات النوعية وجذب كبريات الشركات العالمية الرائدة في مختلف القطاعات الحيوية.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للاستثمار منحت أول ترخيص أجنبي في القطاع التجاري، بملكية أجنبية بالكامل، لشركة داو كيميكال الأمريكية، وذلك بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على فتح قطاع تجارة التجزئة والجملة للشركات العالمية بنسبة ملكية 100%.