صور | حريق مطبخ بسكن ممرضات مستشفى الملك سعود في عنيزة

(أنحاء) – متابعات :-
اندلع حريق اليوم الجمعة بمطبخ سكن ممرضات مستشفى الملك سعود في عنيزة، الأمر الذي دفع فرق الدفاع المدني إلى إخلاء 50 ممرضة من السكن والسيطرة على الحريق.
وأوضح الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة القصيم، العقيد إبراهيم أبا الخيل، أن فرق العمليات بمحافظة عنيزة تلقت بلاغا يفيد باندلاع حريق في مروحة شفط مطبخ داخل سكن ممرضات مستشفى الملك سعود بمحافظة عنيزة أثناء عملية الطهي.
وأضاف أنه تم إخماد الحريق من قبل رجال أمن المستشفى في حينه وإخلاء جميع الممرضات وعددهن 50 ممرضة، فيما نتج عن الحادث إصابة أحد رجال أمن المستشفى باختناق بسيط أثناء إخماده للحريق.