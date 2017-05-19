20 مايو 2017 مـ / موافق 24 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وصول وفود للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية

بتاريخ أنحاء الوطن

الرياض – واس : ــ

وصل النائب الأول لرئيس الوزراء بقرقيزيا المبعوث الخاص لرئيس قرقيزيا محمد غالي أبو الغازييف , ومدير إدارة العلاقات الدولية بمجلس الوزراء القرقيزي ايبك أيدار بيكون إلى الرياض اليوم للمشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية المقرر عقدها يومي السبت والأحد بمشاركة عربية وإسلامية واسعة .

وكان في استقبالهما بمطار الملك خالد الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قرقيزيا عبدالرحمن بن سعيد الجمعة , وسفير جمهورية قرقيزيا لدى المملكة عبداللطيف جمعه باييف .

كما وصل وزير الخارجية والممثل الشخصي لفخامة رئيس جمهورية الكاميرون أمبيلا أمبيلا لوجين , وكان في استقباله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الكاميرون محمد بن سليمان المسهر , وسفير الكاميرون لدى المملكة عيا تيجاني .

فيما وصل أيضاً وزير الاقتصاد والمالية بجمهورية توجو باتي يحيى حيث كان في استقباله القنصل العام لجمهورية توجو لدى المملكة ومندوب عن المراسم الملكية .

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