أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»تقرير إيراني: زيارة ترامب للسعودية لها معنى واحد
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
تعرّف على هاشم صفي الدين الذي صنفته المملكة إ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- صنفت المملكة اليوم (الجمعة)، اللبناني هاشم صفي الدين إرهابياً، ويعد صفي الدين الرجل الثاني
-
فيديو | مشاهد تُعرض لأول مرة.. عمليات القبض ع...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أظهر مقطع فيديو يُنشر لأول مرة عملية قبض على عدد من عناصر الميليشيات الحوثية
-
أسباب خاصة تمنع الرئيس السوداني من حضور القمة...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- اعتذر الرئيس السوداني عمر البشير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عن عدم
-
ارتباك الاحتلال الفارسي بعد مقتل ضباطه على يد...بتاريخ
(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز :- في محاولة فاشلة لتبرير فشل الاحتلال بإعتقال المقاومين الأحوازيين الذين اقتحموا مقرا أمنيا