20 مايو 2017 مـ / موافق 24 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر: سيدة مقطع “الطلاسم السحرية” تعتزم مقاضاة المصور.. تعرّف على ما حوته أوراقها

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

أوضحت مصادر أن السيدة التي ظهرت في مقطع فيديو “الطلاسم السحرية” تعتزم مقاضاة مصور المقطع بتهمة التشهير بها والتسبب في أذى نفسي لها ولأسرتها، لافتةً إلى أن إطلاق سراحها من قبل جهات التحقيق كان بكفالة مالية.

وقالت المصادر إن السيدة نفت أمام جهات التحقيق ممارستها طقوساً سحرية واحتواء الأوراق التي رغبت بطباعتها في أحد مراكز التصوير بالرياض على طلاسم سحرية؛ كونها كانت تحوي محاضرة لأحد المختصين عن العلاج بالطاقة، مبينةً أن شخصاً تهجّم عليها متهماً إياها بأنها ساحرة وتحمل معها طقوساً سحرية، حسب “عكاظ”.

وكانت الجهات الأمنية قد ألقت القبض على مصور المقطع أول من أمس (الخميس)، تمهيداً للتحقيق معه ومحاسبته في التصوير والنشر بالمخالفة للأنظمة، بينما أفرجت في المقابل عن السيدة وصديقتها، بعد التحفظ على أوراقهما الثبوتية إلى حين انتهاء التحقيقات.

 

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