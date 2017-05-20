20 مايو 2017 مـ / موافق 24 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | ولي ولي العهد يلتقي مدير وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكي لبحث سبل التعاون بين البلدين

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

التقى الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد وزير الدفاع في الرياض أمس (الجمعة)، مدير وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكي الفريق البحري جوزيف ريكسي؛ لمناقشة عددٍ من الموضوعات المشتركة بين البلدين.

وبحث ولي ولي العهد خلال اللقاء، الذي حضره الأمير خالد بن سلمان، سفير المملكة لدى واشنطن، مجالات التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في الجوانب الأمنية والدفاعية.

وجرى اللقاء بحضور عدد من كبار المسؤولين بالبلدين على رأسهم المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء أحمد الخطيب، ومساعد وزير الدفاع محمد العايش، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى.

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