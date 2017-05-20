20 مايو 2017 مـ / موافق 24 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مقطع يوثّق استخدام عاملة منزلية لحيلة جديدة في سرقة وإخفاء متعلقات مخدومتها

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

وثّقت سيدة من خلال مقطع فيديو طريقة خداع خادمتها المنزلية لها وسرقتها بحيلة جديدة؛ حيث استخدمت الخادمة وسادة تنام عليها لإخفاء المسروقات تمهيداً لتصريفها بعد ذلك.

وأظهر مقطع فيديو متداول السيدة وهي تقوم بفتح الوسادة بمقص لتكتشف إخفاء خادمتها المنزلية لبعض المسروقات وبينها جوال ومبالغ مالية كبيرة، مُبديةً تعجبها وحزنها الشديد من تصرف خادمتها بهذا الشكل.

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