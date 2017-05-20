20 مايو 2017 مـ / موافق 24 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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نتائج أولية.. روحاني يتقدم على رئيسي في سباق الانتخابات الإيرانية

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – وكالات : ــ

قال علي أصغر أحمدي المسؤول بوزارة الداخلية الإيرانية للصحفيين يوم السبت إن الرئيس حسن روحاني يتصدر سباق انتخابات الرئاسة.

وقال أحمدي في إفادة بثها التلفزيون على الهواء إن روحاني حصل على 14.619 مليون صوت مقابل 10.125 مليون لمنافسه إبراهيم رئيسي بعد فرز 25 مليون صوت. وأضاف أحمدي أن النتائج النهائية ستعلن في وقت لاحق يوم السبت.

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