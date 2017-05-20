سلطان بن سلمان: ندرس إصدار التأشيرة السياحية بقيمة 40 دولاراً

(أنحاء) – متابعات : ــ
كشف الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن الهيئة تدرس حالياً؛ إصدار التأشيرات السياحية من سفارات المملكة بالخارج بقيمة 40 دولاراً.
وأوضح الأمير سلطان بن سلمان، حسبما نقلت عنه صحيفة “فايننشال تايمز”، أن التأشيرات ستصدر لمجموعات محدودة في البداية، متوقعاً الانتهاء من الإجراءات الخاصة بها، بعد موسم الصيف الحالي.
وأكد أن المملكة ليست مهتمة على الإطلاق بالسياحة المفتوحة، مشيراً إلى أن رؤية “2030” تركز على الاهتمام بقطاعات اقتصادية مختلفة مثل السياحة والتعدين.
وكان رئيس هيئة السياحة قد صرح في وقت سابق بأن التأشيرة السياحية ستنحصر على الدول المميزة والسياح المميزين، في إشارة للدول المتقدمة ورعاياها المقتدرين مالياً.