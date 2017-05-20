20 مايو 2017 مـ / موافق 24 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | “الكلباني” ينصح بـ 5 دقائق يومياً للسيرة النبوية.. ويسميها “سيرة شات”

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

نصح الشيخ عادل الكلباني، إمام وخطيب جامع المحيسن بالرياض, الطلبة باستغلال جزء يسير من أوقاتهم خلال الإجازة؛ في قراءة القرآن والتعرّف على سيرة الرسول – صلى الله عليه وسلم -، لافتاً إلى أن عدد أيام الإجازة هذا العام 114 يوماً، أي أنه يعادل عدد سور القرآن الكريم.

وقال الكلباني في خطبة الجمعة أمس، إن الشباب يقضون وقتاً طويلاً من يومهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن شاءوا أطلقوا على قراءتهم للسيرة النبوية، “سيرة شات”، أو “سيرة رام”، على غرار “سناب شات” و”انستقرام”.

وأشار إلى أنه من الضروري بالنسبة للطلبة اقتناص 5 دقائق على الأقل يومياً لقراءة جزء من كتاب أو سماع تسجيل عن الشمائل المحمدية والتعرف عليها، مضيفاً أن حديثه لا يعني الامتناع عن اللهو والترفيه والسفر.

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