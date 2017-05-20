20 مايو 2017 مـ / موافق 24 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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4 طلبة سعوديين يحققون مراكز متقدمة في مسابقة “إنتل اسف” العالمية.. مقطع يوثق ردة فعلهم بعد إعلان أسمائهم | فيديو

بتاريخ أنحاء الوطن ،التكنولوجيا ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

حقق 4 طلبة سعوديين أمس (الجمعة) مراكز متقدمة في مسابقة “إنتل اسف” العالمية “معرض إنتل الدولي للعلوم الهندسية”، المقامة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وحاز المركز الثالث كل من الطالبتين نادية المطلق ودانا الخالدي، إلى جانب الطالب عمار أمير، فيما حازت الطالبة سارة الربيعة المركز الرابع.

ويظهر مقطع فيديو متداول لحظة سماع الطلبة السعوديين الفائزين إعلان أسمائهم، موثقاً فرحتهم واحتفاء الحاضرين بهم، ليدون وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” حينها يهنئهم فيها على هذا الإنجاز المشرف.

وشارك في المسابقة هذا العام نحو 1800 طالب وطالبة من أكثر من 75 دولة؛ حيث تنافس المشاركون والمشاركات بحسب مجالاتهم؛ للفوز بجوائز تقدر قيمتها بأكثر من 5 ملايين دولار.

ويعد معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة، من أعرق المسابقات العلمية وأكبرها، ويستهدف طلبة المرحلة ما قبل الجامعية، (الصفوف من 9 إلى 12)، ويقام سنويًا في شهر مايو بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتشارك المملكة فيه منذ عام 2007، بالشراكة بين وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”.

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