20 مايو 2017 مـ / موافق 24 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مهارة طيار “أباتشي” سعودية تثير إعجاب المغردين

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

أشاد مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي بمهارة طيار سعودي كان يقود مروحية “أباتشي” عسكرية في أحد المواقع العسكرية.

وظهر الطيار في المقطع وهو يقود المروحية بشكل شبه عمودي ويقترب من سقف سيارة كانت في الموقع، ثم يعدل مروحيته بمناورة سريعة تدل على احترافيته.

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