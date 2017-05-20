20 مايو 2017 مـ / موافق 24 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المعالج الشعبي الذي ظهر في مقطع “تعليق المرضى”: الطريقة معروفة وفعّالة في علاج أمراض الظهر | فيديو

بتاريخ أنحاء الوطن ،شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

قال المعالج الشعبي الذي ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يعلق شخصاً من قدميه إن هذه الطريقة فعّالة في علاج الانزلاق الغضروفي وآلام عضلات الظهر والفقرات.

وأكد، بحسب “سبق”، أن كثيراً من المعالجين في المملكة وخارجها يستعملون هذه الطريقة، لافتاً إلى أنها أثبتت نجاحها، وصار كثير من المرضى يطلبونها بعدما نقل إليهم أقاربهم وأصدقاؤهم فائدتها.

وكان المقطع المتداول قد أظهر المعالج وهو يعلق المريض من  قدميه بالسلاسل، ويضغط على بطنه، في حين كان المريض يئن من شدة الألم، وأثار المقطع استياءً واسعاً بين متداوليه.

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