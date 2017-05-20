20 مايو 2017 مـ / موافق 24 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | الملك سلمان للرئيس الأمريكي: سعيد برؤيتك.. وترامب: سعيد بقدومي للمملكة

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

عبَّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحظة وصوله لمطار الملك خالد الدولي بالرياض، واستقباله من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن سعادته بقدومه للمملكة.

وأظهر مقطع فيديو الاستقبال الرسمي لترامب وقرينته “ميلانيا” اليوم السبت، حيث قال الملك سلمان لضيفه: “أنا سعيد برؤيتك”.

ورد ترامب على ترحاب الملك به بالقول: “سعيد بقدومي للمملكة”.

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