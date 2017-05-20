20 مايو 2017 مـ / موافق 24 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فوز الرئيس الإيراني حسن روحاني بولاية رئاسية ثانية
﻿

فوز الرئيس الإيراني حسن روحاني بولاية رئاسية ثانية

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – متابعات :-

أعلن التلفزيون الإيراني فوز الرئيس حسن روحاني بولاية رئاسية ثانية، بعد أن حصد وفقا لنتائج أولية للانتخابات الرئاسية الإيرانية على نحو 23 مليون صوت، مقابل حصول منافسه إبراهيم رئيسي على نحو 15.5 مليون صوت.

جاء ذلك على لسان رئيس لجنة الانتخابات بوزارة الداخلية الإيرانية علي أصغر أحمدي، الذي أكد أن النتائج الرسمية لانتخابات الرئاسة الإيرانية التي انتهت أمس الجمعة ستُعلن في وقت لاحق اليوم السبت.

وهنَّأ حفيد الخميني سيد حسين خميني روحاني بالفوز، وذلك عبر صفحته على تطبيق “إنستغرام”، مشيراً إلى أنه يفتقد في هذه اللحظات زعيم الاعتدال الراحل هاشمي رفسنجاني، مشيداً بالمشاركة الواسعة للشعب الإيراني في الانتخابات الرئاسية أمس.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق