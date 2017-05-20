“ميلانيا ترامب” على “تويتر”: “شكراً للاستقبال الجميل في الرياض”

(أنحاء) – متابعات :-
نشرت السيدة الأولى في أمريكا ميلانيا ترامب بعد وصولها الرياض برفقة زوجها الرئيس دونالد ترامب، اليوم السبت، تغريدة عبر حسابها على “تويتر”، شكرت خلالها المملكة على الاستقبال الجميل الذي وجدته وزوجها ومرافقيهما في الرياض.
وقالت ميلانيا في تغريدتها “أشكر الاستقبال الجميل في الرياض”، ونشرت برفقة تغريدتها صورة لها أثناء تقديم القهوة العربية لها بمطار الملك خالد الدولي في الرياض.
وكان خادم الحرمين الشريفين استقبل صباح اليوم بمطار الملك خالد الدولي، الرئيس الأمريكي دونالند ترمب، وزوجته، ومرافقيهم.