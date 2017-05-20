20 مايو 2017 مـ / موافق 24 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»العالم الاقتصادي الجديد 2030
﻿

العالم الاقتصادي الجديد 2030

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

شكرا للامير محمد بن سلمان محاوله الوصول لها ولكن الواقع اعظم بكثير من الخيال

اولا : التطوير العقاري والسياحي والزراعة والتعدين وتجارة النفط وتكريرها ستكون قاعدة التجارة العامة وارباحها مابين 6% الي 18%

ثانيا : الصناعات الاولى البيتروكميائية والدوائية السيارات الريبوتات والتي تعتمد على الخامات [ الزراعية – الحيوانية – النفطية – التعدين ] مع براءة الاختراع سيكون اربحها مابين 30% الي 45% اما الصناعات التقليدية مهما تعددت اصنافها لن تتجاوز 20%

ثالثا : الصناعات العسكرية والبيولوجية خارجة عن الحسابات الاقتصادية

رابعا ندخل الان في اقتصاد الحاسوب والذكاء الصناعي

– صناعات تعتمد على برامج حاسوب معقدة جدا [ تيسلا – جوجل – أبل – امازون – فيسبوك ] لا يمكن حساب ارباحها الفلكية

– أوبر برنامج حاسوبي لا يمتلك سيارة واحدة لكنه اليوم أكبر شركة سيارات أجرة في العالم

– شركة “اير بي أن بي” العقارية أكبر شركة فنادق بالعالم رغم أنها لا تملك أي عقار

– في الولايات المتحدة لا يستطيع المحامون الشباب الحصول على عمل اليوم لأن برنامج أي بي ام واتسون القانوني يقدم لك مشورة قانونية في القضايا العامة الأساسية خلال ثوان بدقة تصل نسبتها إلى 90% افضل من نسبة ال70% التي يقدمها المحامون من البشر. فإن كنت تدرس القانون الآن، توقف حالا، فسوف يتناقص عدد المحامين بالمستقبل بنسبة 90% ولن يتبق سوى المختصين منهم.

– برنامج واتسون لقياس مرض السرطان أفضل من تشخيص افضل دكاتر العالم أربع مرات

– صناعة السيارات التقليدية سوف تنتهي من تسيلا واخواتها مستقبلا لن تشتري سيارة فقط تطلب سيارة عبر هاتفك المتنقل تأتيك حيث أنت وتنقلك حيث تشاء وتدفع قيمة توصيلك عبر بطاقتك البنكية بدون قيادة منك او سائق

– السيارات الكهربائية سوف تكون هي الأكثر انتشارا عام 2020 أنظف وأرخص بشكل لا يصدّق

– ستخترع الشركات الطبية جهازا طبيا اسمه الحافظة الثلاثية المستوحاة من فيلم ستار تريك وتعمل على هاتفك الجوال حيث تفحص شبكة العين وعينة الدم وتقيس عملية التنفس. ثم تعطي هذه الحافظة 54 قراءة تشخص أي مرض تقريبا، وسوف تكون رخيصة الثمن بحيث يمكن لأي إنسان أن يحصل على تحليل طبي متطور ودقيق بالمجان تقريبا، فوداعا للمستوصفات والمستشفيات الخاصة والحكومية

– الطابعة الثلاثية الأبعاد (3D printing) اليوم سعرها من 18 ألف دولار إلى 400 الف دولار تنتج لك من المسمار الي البناية ـ في غضون 10 سنوات سيكون سعرها 400 دولار فقط ـ من بيتك تنتج ملابسك وكافة ما تريد فقط صور الشكل وادخل التعديلات عليها وانتجها

– تم إنتاج أول ستيك مخبري للحوم الأبقار وسيكون أرخص من اللحوم العادية عام 2018، ففي عالم اليوم تستحوذ الأبقار ومزارع أعلافها على 30% من الأراضي الزراعية بالعالم فماذا يمكن أن يكون عليه عالم الزراعة في 2030

ختاما

– لا تجهد نفسك في تعلم اللغة الانجليزية او العربية في 2019 سوف يكون لديك نضارة جوجل او فيسبوك وجهاز دقيق وبسيط يقراء الكتب ويستمع ويتحدث 120 لغة عالمية وبدقة عالية وان كان الحديث بلغة العامية

– اذا اصبت بالاحباط فهذا يعني انك من العالم 17 اما العالم الاول يتسابقون على هذا الاقتصاد القادم اما تنفيذ او مستخدمين

حول الكاتب

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق