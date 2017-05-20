20 مايو 2017 مـ / موافق 24 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تعرَّف على الوفد المرافق لـ “ترامب” خلال زيارته للمملكة

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – متابعات :-

رافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ وحرمه السيدة الأولى ميلانيا ترامب؛ في زيارته الحالية للمملكة، في أول زيارة خارجية له بعد انتخابه رئيساً، عددٌ من كبار المسؤولين والمستشارين في البيت الأبيض؛ حيث يضم الوفد وزير الخارجية ريكس تيليرسون؛ ووزير التجارة ويلبر لويس روس؛ ومساعد الرئيس وكبير الموظفين راينس بريبس؛ ومساعد الرئيس كبير المستشارين جاريد كوشنر.

ويضم الوفد المرافق للرئيس الأمريكي الابنة الأولى مستشارة الرئيس إيفانكا ترامب؛ ومساعد الرئيس كبير الإستراتيجيين والمستشارين ستيفين بانون؛ ومساعد الرئيس وكبير المستشارين ستيفن ميلير؛ ومساعد الرئيس مستشار الأمن القومي الفريق هيربرت رايموند ماكماستر؛ ومساعد الرئيس نائب كبير الموظفين جوزيف هايجين؛ ومساعدة الرئيس كبيرة الموظفين لدى السيدة الأولى لينزي رينولدز؛ ومساعدة الرئيس مديرة الاتصالات الإستراتيجية هوب هيكس.

كما يضم الوفد مساعد الرئيس مدير التواصل الاجتماعي دان سكافينو؛ ومساعد الرئيس السكرتير الإعلامي شون سبايسر؛ ومساعد الرئيس رئيس المجلس الاقتصادي غاري كون؛ ومساعدة الرئيس نائبة مستشار الأمن القومي دينا بويل؛ والقائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية في المملكة كريستوفر هنزل؛ وعدداً من المسؤولين.

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