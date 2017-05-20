20 مايو 2017 مـ / موافق 24 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مواجهات عنيفة بين أنصار مرشحي الرئاسة الإيرانية

بتاريخ أنحاء العالم ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

اندلعت مواجهات عنيفة في مدينة مشهد شمال شرقي إيران بين أنصار المرشحين في الانتخابات الرئاسية حسن روحاني وإبراهيم رئيسي الجمعة.

وأظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إيران جانبا من تلك المواجهات.

وأعلن التلفزيون الإيراني، السبت، فوز روحاني في الانتخابات الرئاسية التي أجريت الجمعة.

وبحسب الفيديو فقد تبادل أنصار المرشحين إلقاء الكراسي تجاه بعضهما البعض بجانب أحد شوارع المدينة الرئيسية مما تسبب بإصابات لدى عشرات.

وذكرت وزارة الداخلية الإيرانية أن نحو 40 مليونا أدلوا بأصواتهم، مما يشير إلى أن نسبه الإقبال بلغت نحو 70 في المئة وهي نسبة مماثلة تقريبا لانتخابات 2013 التي حقق فيها روحاني فوزا ساحقا.

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