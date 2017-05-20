أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»فيديو | مواجهات عنيفة بين أنصار مرشحي الرئاسة الإيرانية
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو | خادم الحرمين يشرح للرئيس ترامب لوحة ت...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- وثقت لقطة تلفزيونية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يشرح للرئيس الأمريكي دونالد
-
تعرَّف على الوفد المرافق لـ “ترامب” خلال زيار...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- رافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ وحرمه السيدة الأولى ميلانيا ترامب؛ في زيارته الحالية للمملكة،
-
فيديو | الأمير مقرن يوضح لـ”إيفانكا” تقليد “ه...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أظهر مقطع فيديو جانباً من حوار دار بين الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وابنة الرئيس
-
فوز الرئيس الإيراني حسن روحاني بولاية رئاسية ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أعلن التلفزيون الإيراني فوز الرئيس حسن روحاني بولاية رئاسية ثانية، بعد أن حصد وفقا