أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»فيديو | خادم الحرمين يشرح للرئيس ترامب لوحة تجسد المسجد الحرام في معرض الفن المعاصر
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