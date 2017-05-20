20 مايو 2017 مـ / موافق 24 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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توقيع مجموعة اتفاقيات بين الرياض وواشنطن بقيمة 280 مليار دولار.. توفير مئات آلاف الوظائف في البلدين

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

وقع خادم الحرمين الشريفين الملك سمان بن عبد العزيز، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرؤية الاستراتيجية المشتركة بين البلدين.

كما تم توقيع اتفاقيات بين الرياض وواشنطن بقيمة 280 مليار دولار، وستوفر الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الرياض وواشنطن مئات الوظائف بين البلدين .

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