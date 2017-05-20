20 مايو 2017 مـ / موافق 24 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الرياض وواشنطن توقعان صفقة تسليح بـ 110 مليارات دولار.. لدعم أمن الخليج ضد تهديدات إيران والإرهاب

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

وقعت المملكة اليوم السبت خلال الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقود تسليح بين الطرفين بقيمة 110 مليار دولار باركها حضوريا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأعلن مسؤول بالبيت الأبيض عن توقيع عقود تسليح بـ 1100 مليارات دولار بين السعودية والولايات المتحدة.

وأضاف، أن الصفقات ستدعم أمن الخليج فى مواجهة “التهديدات الإيرانية” والإرهاب بالمنطقة، وأن هذه الصفقات تظهر التزام واشنطن إزاء المنطقة وتوفر الآلاف من فرص العمل بقطاع الدفاع الأمريكي.

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